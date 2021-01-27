В Уфе осудят пьяного водителя Land Cruiser, по вине которого погибли три человека

кадр оперативной съемки с места ДТП // ГИБДД РБ

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 39-летнего водителя, по вине которого погибли три человека.

Напомним, массовая авария случилась 13 августа 2020 года. Мужчина сел за руль своего Toyota Land Cruiser 200 в пьяном состоянии, выехал на «встречку» и врезался в четыре автомобиля. Среди пострадавших машин была вазовская «девятка. В ней сидели четыре человека: трое из них, включая водителя, погибли. Выживший пассажир получил тяжкий вред здоровью, а вот виновник аварии оказался невредимым.

Последствия столкновения "девятки" и Land Cruiser

Как выяснилось во время разбирательства, водитель элитного внедорожника был лишенником. У него отобрали права за все ту же нетрезвую езду. В итоге уфимец стал фигурантом двух уголовных дел: за нарушение ПДД, повлекшее смерти троих человек, и повторное управление автомобилем в пьяном состоянии».

В рассказали в прокуратуре, обвиняемый признал свою вину в преступлении.