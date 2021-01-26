Хабиров поручил «четко соблюдать сроки» по реконструкции развязки на Юлаева-Валиди и открыть путепровод 1 сентября

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил закончить реконструкцию путепровода по улице Заки Валиди над проспектом Салавата Юлаева в Уфе к 1 сентября. Об этом руководитель региона сказал премьер-министру правительства республики Андрею Назарову во время совещания «Транспортный час».

– Ремонт создаёт определённые неудобства для наших жителей. Но мы смогли отрегулировать проезд этого участка и нормализовать ситуацию, – отметил Хабиров. – С 1 сентября люди должны начать ездить по новому путепроводу. Прошу чётко соблюдать эти сроки.

Напомним, реконструкция развязки на Юлаева-Валиди и примыкающего к ней путепровода началась 8 января. До 30 января будет демонтирован старый мост – из-за этого участок проспекта под путепроводом закрывается по ночам, с 0:00 до 5:00.