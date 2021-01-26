В Уфе с пятого этажа жилого дома на пенсионерку рухнула наледь

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе 25 января на пенсионерку с пятого этажа жилого дома упала наледь. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Наледь на 66-летнюю пенсионерку рухнула с козырька балкона дома по улице Первомайской, когда она проходила мимо здания по отмостке. Пожилая женщина получила травму, после чего «скорая» доставила ее в ближайшее лечебное учреждение. Там медики оказали пострадавшей первую помощь, а зетам отправили домой.

– В случае выбора для прогулки тротуара травмирования можно было бы избежать, – отметили в УГЗ.

В аварийном ведомстве горожанам напомнили о том, что самовольно возведенные козырьки балконов и кондиционеры необходимо очищать от снега и наледи. В случае если кто-то пострадает, отвечать за это будет собственник жилья.