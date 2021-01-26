МЧС Башкирии предупредило жителей о резком ухудшении погоды

Завтра в Башкирии пройдет мокрый снег Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Башкирии выпустило предупреждение о резком ухудшении погоды на территории республики.

Со ссылкой на данные Башгидромета, спасатели сообщают, что завтра, 27 января, местами по региону пройдет небольшой мокрый снег, на отдельных участках дорог появится гололедица, а также возникнет туман, который сократит видимость как минимум до 500 метров.

Синоптики добавили, что ветер будет южным, юго-западным, умеренным. Температура воздуха ночью составит -5,-10°, при прояснениях до -15°, днем -0,-5°. Идентичная погода сохранится и на следующий день, 28 января.