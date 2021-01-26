До конца января Башкирия получит 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

Башкирия должна провакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения Фото: Мария ЛЕНЦ

Башкирия до конца января должна получить еще 50 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Еще 100 тысяч прививок в республике поступит в феврале. Об этом на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

– Мы ожидаем очередную поставку [вакцин] до конца месяца. Согласно графику, в республику поступит около 50 тысяч доз вакцины. На февраль запланировано не менее 100 тысяч [доз], – сказал чиновник.

Он добавил, что Минздраву Башкирии поставлена задача провакцинировать более 60% жителей республики в возрасте от 18 лет и старше, то есть свыше 1,5 млн человек.