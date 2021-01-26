Башкирский парламент намерен запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Вейпы будут под запретом в общественных местах

Депутаты башкирского парламента запретят курение электронных сигарет в общественных местах – на остановках, парковках, подземных переходах, парках и скверах. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании, 29 января.

По словам спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, необходимость в новой в норме возникла из-за широкого распространения альтернативных устройств для курения табака – электронных сигарет, вейпов и кальянов.

– Особенно модным это стало в молодежной среде, что вызывает беспокойство за здоровье подрастающего поколения. Бытует мнение об относительной безвредности электронных сигарет, но исследования говорят об обратном, – отметил Толкачев.

Со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения, он сообщил, что в электронных изделиях выявлены токсичные элементы, которые приводят « патологическим изменениям в организме человека». Законотворцы также опасаются, что несовершеннолетние, наблюдая за тем, как в общественных местах курят вейпы, поддастся «этой пагубной привычке».

Напомним, в Башкирии уже действует закон, запрещающий продавать электронные сигареты детям.