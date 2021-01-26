Стало известно, где первая леди Башкирии Каринэ Хабирова родила ребенка

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Сегодня утром, 26 января, появилась информация о том, что глава Башкирии Радий Хабиров стал отцом в четвертый раз. Его супруга Каринэ минувшей ночью родила сына.

По сообщению телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», первая леди республики родила малыша в Уфе. Мама и ребенок «чувствуют себя хорошо». Это "КП-Уфа" подтвердили и в пресс-службе администрации главы республики.

Хабиров уже съездил проведать супругу и вернулся к работе в доме правительства. Имя ребенка пока не разглашается.

Напомним, у Хабирова от прошлого брака есть две дочери, а от союза с Каринэ - двое сыновей.