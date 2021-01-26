Минстрой определил, в каких городах Башкирии самое дорогое и дешевое жилье

Минстрой определил средние цены на жилье в городах Башкирии

Министерство строительства Башкирии утвердило средние рыночные цены квадратного метра жилья в городах и районах республики на первый квартал 2021 года. Ведомство сделало это для расчета субсидий для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно данным министерства, самое дорогое жилье продается в Уфе (47 тысяч рублей за квадратный метр), за столицей следуют Стерлитамак (46,8 тысячи), Учалы (45,2 тысячи) и Белорецк (45 тысяч). Напротив, наиболее дешевое жилье можно купить в Кумертау (35 тысяч), Салавате (34,8 тысячи) Янауле (34,5 тысячи), Дюртюлях (34,1 тысячи), Давлеканово и Баймаке (по 34 тысячи), Агидели (28,4 тысячи) и Межгорье (25,3 тысячи).