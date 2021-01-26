В Башкирии вновь увеличилось число умерших от коронавируса

Коронавирус подтвердился еще у 168 жителей Башкирии

В Башкирии за сутки от коронавируса скончался еще один человек. Общее число жертв инфекции достигло 176, сообщил региональный оперштаб 26 января.

Прирост зараженных сохраняется на прежнем уровне – за 24 часа COVID-19 выявили еще у 168 жителей республики. Всего на территории региона зарегистрировано 23 410 случаев инфекции. Выздоровели 17591 человек, 197 – за последние сутки.

Все еще болеют 5643 человека, 497 из них лежат в больницах, 5146 переносят коронавирус в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.