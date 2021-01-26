СК возбудил уголовное дело из-за пожара на заводе «Уфаоргсинтез»

фото: СК РБ

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело из-за пожара на заводе «Уфаоргсинтез», где погиб один человек. Статья – «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Напомним, огонь на предприятии вспыхнул около 19:20 25 января. Произошло возгорание двух емкостей с нефтепродуктами. В результате инцидента один человек скончался, еще один пострадал и был госпитализирован в больницу.

Ликвидация открытого горения завершилось только в 2:22. Полная ликвидация пожара – в 6:33.

Ночью на место происшествия выезжали руководство и следователи-криминалисты СК. Ведомство даст правовую оценку лицам, ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности на заводе.