«УИС» написали инструкцию о том, как уфимцам получить перерасчет за отопление

Заявление на перерасчет можно отправить через почту или WhatsApp
На сайте «Уфимских инженерных сетей» появилась инструкция о том, как жителям башкирской столицы получить перерасчет за отопление. На эту возможность могут рассчитывать только те абоненты, у которых платежи по итогам декабря выросли на 42% по сравнению с предыдущим месяцем.
Чтобы «УИС» сделал перерасчет, нужно:
– при отсутствии задолженностей за коммунальные услуги заполнить заявление (бланк);
– распечатать заявление или написать по образцу от руки и отправить отсканированный (сфотографированный) вариант по электронной почте: kc@mup-uis.ru либо по WhatsApp: +7-917-360-05-10.
Документы можно привезти и лично – в службу сбыта предприятия по адресу: 50-летия Октября, 15, если от МУП ЕРКЦ, то в отделение ЕРКЦ.
– Сумма перерасчета будет отражена в квитанциях за февраль или март, по мере рассмотрения заявления. Срок приема обращений - до 15 марта 2021 года включительно, – отметили в «УИС».