Уфимец погиб под колесами «Весты» посреди трассы в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Архангельском районе Башкирии насмерть сбили человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Дорожный инцидент с летальным исходом случился вечером 25 января. На 44 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк 40-летний житель Челябинской области на «Ладе Веста» совершил наезд на ровесника – жителя башкирской столицы. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель рассказала инспекторам, что погибший шел посреди проезжей части в попутном направлении.

– Световозвращающих элементов на одежде погибшего обнаружено не было. Начато разбирательство, – добавили в ГИБДД.

За минувшие сутки это единственное смертельное ДТП. В еще трех авариях пострадали четыре человека.