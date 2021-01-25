В «Башнефти» заявили о локализации пожара на заводе «Уфаоргсинтез»

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В компании «Башнефть», которой принадлежит завод «Уфаоргсинтез» сообщают о локализации возгорания. Напомним, вечером 25 января появилось сообщение о сильном пожаре на предприятии. По предварительным данным воспламенились две емкости с нефтепродуктами. На место прибыли сотрудники экстренных служб, а также следователи следкома по Башкирии.

На 22:50 по уфимскому времени известно, что возгорание на «Уфаоргсинтез» локализовано.

- Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно. В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший направлен в больницу, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе ПАО АНК «Башнефть».

Как отметили в пресс-службе компании, основные установки завода не прекращали работу. На месте ЧП ведется экологический мониторинг.

- На предприятии работает штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего, - подчеркнули в «Башнефти».