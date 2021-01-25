Пожар на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе: известна предварительная причина

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

На уфимском заводе «Уфаоргситез» вечером, 26 января, произошел взрыв, переросший в пожар. Сейчас сотрудники пожарной охраны МЧС тушат открытый огонь, пожару присвоен четвертый, высший уровень сложности. По предварительным данным в результате ЧП один человек пострадал, один числится пропавшим без вести. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», известна и предварительная причина взрыва на производстве. По словам собеседника, была нарушена техника безопасности, из-за чего и произошел взрыв.

В пресс-службе МЧС по Башкирии отметили, что на месте работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.