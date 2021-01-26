В Уфе открыли новое общежитие для БГМУ. Его ремонт обошелся в 89 млн рублей

фото: glavarb.ru

Сегодня, 25 января, в Уфе открыли новое общежитие Башкирского медуниверситета. Пятиэтажное здание 1962 года постройки находится на улице Октябрьской революции. Раньше оно принадлежало Уфимскому авиационному техникуму, в 2020 его передали БГМУ. Там проводился ремонт, стоимость которого оценивается в 89 млн рублей. Теперь здесь есть комнаты на 500 студентов, мобильная библиотека, залы досуга и фитнес-центр.

В церемонии открытия нового общежития БГМУ принял участие глава Башкирии Радий Хабиров. Он поздравил студентов с Татьяниным днем и поблагодарил тех, кто работал в «красной зоне» и лечил пациентов с коронавирусом.

– Эта поддержка с вашей стороны была бесценной. Я вам очень благодарен, – обратился Хабиров к будущим медикам.