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Назаров распорядился досрочно поменять состав совета директоров «Башинформа»

Чиновник согласовал проект Минземимущества
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Документ об изменении состава совета директоров "Башинформа" опубликован на портале правовой информации

Документ об изменении состава совета директоров "Башинформа" опубликован на портале правовой информации

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров распорядился согласовать проект Минземимущества республики об обновлении состава совета директоров информационного агентства «Башинформ».

Согласно документу, из управленческой команды агентства выходят замруководителя агентства печати и СМИ Артур Валеев, замминистра земельных и имущественных отношений Ольга Иванова и бывший управляющий директор «Башинформа» Ростислав Мурзагулов – сейчас он занимает должность председателя общественной палаты Башкирии.

В совете директоров из прежнего состава остались руководитель агентства по печати и СМИ Максим Ульчев и начальник отдела управления акционерными обществами Минземимущества Лейсан Измайлова. Вместо ушедших членов в совет вошли замруководителя агентства по печати и СМИ Марат Газизов, его коллега, начальствующая в отделе экономического мониторинга и прогнозирования Наталья Нурлыгаянова, а также замминистра земельных и имущественных отношений Фания Нафикова.