Житель Уфы пришел в баню в центре города и грозился ее взорвать

Саперы не нашли в комплексе никаких бомб

Житель Уфы 23 января заявился в баню, которая находится в центре города, и грозился ее взорвать. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Мужчина позвонил в службу спасения вечером. Он сказал оператору, что сейчас находится в банно-гостиничном комплексе, где хочет установить и взорвать бомбу.

Диспетчер передал информацию в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали звонившего и задержали его. «Взрывателем» оказался 40-летний горожанин. Во время поимки он был пьян.

Саперы тем временем обследовали двухэтажное здание комплекса и не обнаружили там никаких взрывных устройств. Эвакуации не проводилось.

Против заявившего о бомбе мужчины возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.