В Башстате назвали самые популярные специальности в вузах Башкирии

Согласно статистике, в башкирских вузах обучается более 97 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь дня российского студенчества, который по традиции отмечается 25 января, в Башкортостанстате рассказали о самых популярных специальностях в вузах республики. По данным ведомства, в этом учебном году в институтах и университетах обучаются 97,3 тысячи человек.

По данным Башстата, самыми популярными специальностями в башкирских вузах остаются экономические и юридические, а также специальности в области информационных технологий и энергетики. Среди студентов преобладают девушки – их 52% от общего числа, а парней, соответственно – 48%.

В Башстате также сообщают, что среди студентов региональных вузов 95,2% россиян. В Башкирию также приезжают учиться студенты из стран Азии и Африки.