Минздрав Башкирии заявил о выходе на плато по коронавирусу при росте пневмоний на 150%

В Башкирии число случаев ОРВИ и гриппа уменьшилось на 30%, а пневмоний стало больше на 150%

Количество случаев заболевания пневмонией в Башкирии по сравнению с прошлым годом выросло на 150% (или в 2,5 раза). По коронавирусу республика вышла на плато, сообщил со ссылкой на экспертов министр здравоохранения республики Максим Забелин 25 января.

– У нас отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом – на 30% по сравнению с аналогичным периодом [январем] 2020-го года. По пневмонии остается пока прирост – более 150% по сравнению с прошлым годом. Уровень летальности соответствует прошлому году, – сказал чиновник на оперативном совещании в правительстве региона.

Что касается коронавируса, то, по мнению экспертов, регион «вышел на так называемую стабилизацию, уровень плато». Платом в контексте эпидемиологии называют этап, когда уровень заболеваемости сохраняется на одном уровне.

Напомним, за минувшие сутки было подтверждено 168 случаев COVID-19 (всего – более 23,2 тысячи) и две смерти от инфекции (всего – 175).