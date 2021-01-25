На фоне коронавируса объемы продаж через интернет в Башкирии взлетели в 3,5 раза

Пока обычные магазины страдали от пандемии, интернет-продажи продемонстрировали существенный рост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии на фоне пандемии коронавируса объемы продаж через интернет выросли в 3,6 раза. Об этом 25 января на оперативке в региональном правительстве сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

– Год оказался непростым для [потребительского рынка]. Больше всего это отразилось на сфере общественного питания и бытовых услуг. Динамика рознично-оптового товарооборота так же продемонстрировала снижение, – констатировал чиновник. – Вместе с тем пандемия ускорила выход ретейла в онлайн-сегмент и сделала более привлекательной торговлю на маркет-плейсах. Объемы продаж через интернет выросли в 3,6 раза.

На башкирском потребительском рынке работают 45 тысяч объектов торговли: розничные продажи – 25 тысяч, оптовые – 600, общепит – 7,5 тысячи и бытовое обслуживание населения – 11 тысяч. Во всех этих отраслях трудятся свыше 300 тысяч человек – пятая часть занятого в экономике населения республики.