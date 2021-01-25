В Минздраве Башкирии объяснили, почему невозможно записаться на вакцинацию от коронавируса прямо сейчас

Очередная поставка вакцины в Башкирии ожидается в конце недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неделю назад власти Башкирии объявили о старте прививочной кампании от коронавируса. Для того чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19 жителям республики было достаточно записаться на прием в поликлинику через сайт Госуслуг. Однако на понедельник, 25 января, ни в одну из уфимских поликлиник корреспонденту «КП-Уфа» записаться не удалось.

В Минздраве Башкирии рассказали, почему записаться на вакцинацию от ковида прямо сейчас не представляется возможным.

- Все дозы вакцины, которые были в нашем распоряжении – мы использовали. На сегодняшний день первым компонентом привиты более 14 тысяч человек, а вторым – более пяти тысяч. В конце января мы рассчитываем, что в республику прибудет еще одна большая партия вакцины. А пока не получится записаться через Госулуги. Но каждый гражданин может записаться на вакцинацию по телефону. Достаточно позвонить в поликлинику, к которой прикреплен гражданин, - пояснила в беседе с «КП-Уфа» пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии София Алешина.

Как отметили в Минздраве Башкирии, на сегодняшний день вакцинацию проходят, в первую очередь, граждане из группы повышенного риска. В частности, учителя и врачи.