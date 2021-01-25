В Уфе с 16-го этажа строящейся высотки сорвался молодой рабочий. СК возбудил уголовное дело

фото: СК РБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Уфе. 27-летний монтажник в ноябре 2020 года сорвался с 16-го этажа дома, который возводится в центре города. От полученных травм молодой человек скончался на месте. По версии правоохранительных органов, в этом виноват подрядчик, не обеспечивший охрану труда и безопасность на стройплощадке.

Уголовной дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 216 – нарушение правил безопасности при ведении строительных, повлекшее по неосторожности смерть человека.

– Организацией-подрядчиком нарушены требования охраны труда и безопасности ведения строительных работ, на площадке 16 этажа указанного дома отсутствовали защитные ограждения и предупреждающие знаки безопасности, что и привело к трагическим последствиям, – пояснили в пресс-службе башкирского СК.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах несчастного случая. Они изучают результаты расследования Гострудинспекции, допрашивают очевидцев, руководство и работников строительного подрядчика. У компании изъяли документацию и должностные инструкции сотрудников.