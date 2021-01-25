Более 5,5 тысячи жителей Башкирии болеют коронавирусом прямо сейчас

543 носителя инфекции в Башкирии лежат в больницах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии по состоянию на 25 января коронавирусом активно болеют 5673 человека. 543 носителя инфекции находятся на госпитализации, остальные 5130 лечатся дома на самоизоляции. Об этом сообщил региональный оперштаб.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались еще два человека. За все время жертвами инфекции стали 175 жителей.

Прирост зараженных коронавирусом составил 168 человек. С начала пандемии зарегистрировано 23 242 случая заболевания. Только семеро пациентов было выписано по выздоровлению за минувшие 24 часа, всего – 17 394.