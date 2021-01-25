В Башкирии бродячие собаки разорвали кота у детской площадки – видео

В Башкирии бродячие псы разорвали кота прямо неподалеку от детской площадки.

Жуткое видео с места происшествия появилось в соцсетях еще 21 января. Один жителей пятиэтажки по улице Ленина, 27 в Сибае заснял, как свора бездомных собак набросилась на беззащитного кота и растерзала его прямо посреди двора. Примечательно, что буквально в 50 метрах от места расправы над животным расположена детская площадка. К счастью, малышей на ней не было, и никто не несовершеннолетних не мог наблюдать страшное зрелище.

Местные жители обеспокоены, что бездомные псы будут продолжать бесчинствовать, и в следующий раз их жертвой может оказаться уже не кот, а пожилой взрослый или ребенок.