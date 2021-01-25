Стало известно, сколько людей насчитали полицейские на несанкционированном митинге в Уфе

На несанкционированном митинге, по подсчетам полиции, присутствовало 2,5 тысячи человек

В Уфе 23 января прошел несанкционированный митинг. Жители города собрались напротив здания ГКЗ «Башкортостан» и большой колонной прошлись сначала до площади Салавата Юлаева, а затем до Дома республики. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, полицейские насчитали около 2,5 тысячи участников незаконной акции. В пресс-службе МВД Башкирии воздержались от комментариев по поводу количества митингующих.

Сотрудники полиции во время несанкционированного митинга задержали 91 человека, среди которых было семеро несовершеннолетних.

– За нарушение, выразившееся в организации использования средств наглядной агитации и активном участии в несогласованном публичном мероприятии, сотрудниками ОМВД в отношении 11 граждан составлены административные протоколы, – передал собеседник «КП-Уфа». – В отношении 5 граждан проводится проверка причастности к нарушению законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

К ответственности были привлечены четверо уфимцев в возрасте 16-17 лет – один парень и три девушки. Все они являются студентами колледжей. На троих человек были оформлены административные протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В тот же день несанкционированные акции прошли еще в нескольких городах:

– Белорецке – около 50 участников, на трех горожан составили административные протоколы;

– Стерлитамаке – около 100 участников, пять протоколов;

– Октябрьском – около 30 участников, один протокол;

– Сибае – около 30 участников.

Всего для обеспечения порядка в Башкирии было задействовано 473 сотрудника органов внутренних дел, 50 омоновцев и 100 военнослужащих.