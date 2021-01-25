Уфимец Семен Елистратов трижды взял золото на чемпионате Европы по шорт-треку

Елистратов стал Чемпионом Европы по шорт-треку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфимец Семен Елистратов завоевал сразу три золотые медали на чемпионате Европы 2021 года. Соревнования проходили с 22 по 24 января в польском городе Гданьске.

Спортсмен из Башкирии выиграл забеги на 1000 и 1500 метров, а также взял первенство в многоборье. 30-летний Елистратов стал абсолютным чемпионом Европы среди мужчин: в общем зачете на его счету 71 очко. Двое других призеров – итальянец Пьетро Сигель и нидерландец Ицхак де Лат – заработали 55 очков.

После побед в Гданьске на счету Елистратова уже 15 золотых медалей в рамках чемпионата Европы по шорт-треку. В 2014 году он также стал Олимпийским чемпионом в эстафете, а в 2015 взял золото в дистанции на 1500 метров на мировом уровне.