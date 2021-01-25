Некоторым уфимцам пообещали сделать перерасчет за отопление

Перерасчет будет отражен в февральских квитанциях Фото: Александр ГЛУЗ

Уфимцам, чьи счета за отопление по итогам декабря оказались необоснованно завышенными, сделают перерасчет. Об этом 25 января на оперативке в башкирском правительстве сообщил мэр города Сергей Греков.

– Мы начали встречаться [с горожанами]. Во всех районах города были проведены встречи. Заполняемость залов была практически на 100%. Дискуссия была жаркой. Отвечали на вопросы. Результат был достигнут. Мы пришли к соглашению с МУПом «УИС» [«Уфимские инженерные сети»] об организации выплат. Заявления будут приниматься с 26-го января, и жители увидят уже первые платежи, первые возвраты денег в февральских платежках, – сказал Греков.

Подчеркнем, что речь пока идет только о пользователях услуг «Уфимских инженерных сетей». Ранее сообщалось, что перерасчет смогут получить только те жители города, начисления у которых по итогам декабря оказались как минимум на 42% выше, чем в предыдущ месяц.