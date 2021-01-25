«У нас выбросили все»: Юльякшин с невестой столкнулся с неприятностями в медовый месяц

фото: instagram.com/_izi___izi

Певец башкирской и татарской эстрады Радий Юльякшин и его невеста Инзиля столкнулись с неприятностями перед медовым месяцем в Занзибаре. По словам возлюбленной артиста, на контроле в московском аэропорту, у нее забрали все средства по уходу за кожей и волосами. Девушка пожаловалась на своей странице в инстаграме.

– На контроле в Москве у нас выбросили все. Когда мы летели сюда [в Занзибар], я очень сильно расстроилась и разозлилась из-за того, что у нас выбросили половину средств, которые я брала на отдых и положила в ручную кладь. Они были небольшого объема, но там была очень вредная девушка, и она такая: «Нет, все выкидываем». У меня было такое впервые, и я очень сильно разозлилась. У меня выкинули кокосовое масло, средство для волос – все вот такие штучки, которые я брала. Она просто взяла их и выкинула в мусорку, – поделилась Инзиля.

Напомним, Юльякшин прочитал никах со своей избранницей в казанской мечети. После официальной части церемонии молодожены сразу отправились на курорт в Занзибар.