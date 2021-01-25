В Уфе судебные приставы закрыли дом престарелых

Фото: пресс-служба ФССП по Башкирии

Накануне в Уфе судебные приставы исполнили решение Калининского районного суда, по которому закрыли дом престарелых на улице Азовская, 21. Сотрудники ФССП по Башкирии выехали на место и определили, что в пансионате живут в двухэтажном доме. Приставы нашли родственников восьми постояльцев и передали их близким, а остальным нашли временное место жительства.

История с закрытием именно этого дома престарелых началась после прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в пансионате нарушались требования противопожарной безопасности. В итоге, прокурор района обратился в суд с требованием закрыть дом престарелых. Суд встал на сторону надзорного ведомства и принял решение прекратить работу пансионата.

Напомним, в ночь на 15 декабря 2020 года в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся «нелегальный» дом престарелых. В результате пожара погибли 11 постояльцев, а в отношении владелицы возбудили уголовное дело. Сейчас женщина находится под стражей.