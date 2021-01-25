Хабиров: «Мы перестали разговаривать с людьми»

Хабиров призвал глав районов и городов общаться с людьми

По мнению главы Башкирии Радия Хабирова, госаппарат и чиновники республики из-за коронавируса в прошлом году перестали общаться с населением. Об этом он сказал во время оперативного совещания в правительстве региона 25 января.

– Одна из больших проблем, которые мы сейчас испытываем: то, что в прошедший год в силу понятных санитарно-эпидемиологических ограничений, мы перестали разговаривать с людьми. Мы перестали с ними встречаться, давать им ответы – живьем, а не отписками. Они еще больше раздражаются. Прошедший год для наших жителей стал на нашей памяти одним из самых нервозных: и люди умирают, и наши ограничения – все это привело к очень взбудораженному населению, - сказал руководитель региона.

Хабиров поручил главам районов и городов начать личные приемы населения и восстановить коммуникацию с людьми.