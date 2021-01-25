Глава Башкирии объявил о кадровых перестановках в одном из районов республики

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 25 января, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил о кадровых перестановках в Архангельском районе.

- Решением муниципального Совета от 18 января исполняющим обязанности главы Архангельского района назначен Саитгалин Айрат Закирович. Ранее он работал секретарем Совета в Кармаскалинском районе, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии заявил, что предыдущий глава района Ильшат Аминев ушел в отставку по собственному желанию. Он также попросил своих подчиненных найти экс-главе новую работу «в соответствии с квалификацией». А новому главе Архангельского района пожелал удачи.

- Он у нас молодой глава, дай бог ему удачи, и мы будем помогать, конечно, - заявил Хабиров.