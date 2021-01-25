Власти назвали район Уфы с самым высоким уровнем безработицы

В Минтруда дали статистику по безработице в районах Уфы

В Минтруда Башкирии рассказали, в каких районах Уфы наблюдается самый высокий уровень безработицы по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Как сообщили в UfacityNews.ru, в антирейтинге лидирует Кировский район, где официальный уровень безработицы составил 7,07%, на учете в центре занятости состоят 6 180 человек. Следом идут Калининский (6,68%, или 7 408 безработных) и Ленинский район (6,58%, или 3 078).

Октябрьский район занял 4-е место с уровнем безработицы в 6,51%, однако по количеству граждан без трудоустройства он лидирует – 8 602 жителя. Орджоникидзевский район замкнул пятерку: 6,24%, или 5 583 безработных. По сравнению с другими наименее напряженная ситуация с трудоустройством у горожан из Советского района – там уровень безработицы составил 5,83%, это 5 487 безработных.