С молодой семьей, которая разбилась в ДТП под Уфой, простились в Новосибирске

Владимир и Анастасия ехали с детьми в Новосибирск

В воскресенье, 24 января, в Новосибирске простились с семьей Салоновых. Супруги и двое их детей - мальчик 7 лет и девочка 9 лет - разбились в ДТП с фурой вблизи деревни Шамонино. Они возвращались в родной город из Москвы.

За погибших супругов и их детей помолились в соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщили представители мотоклуба «Ночные волки», в котором состоял Владимир:

- Службу провёл отец Борис, который научил нас, что пока человек жив, он способен каяться, творить добро. После смерти эта возможность исчезает, остается только надежда на молитвы живых, на их добрые дела в память усопшего.

Напомним, авария, унесшая жизни целой семьи, случилась на трассе Самара-Уфа-Челябинск утром 22 января. Volkswagen Polo, на котором супруги с детьми ехали домой, влетел в фуру Mercedes. В тот день в Башкирии шел снег, дорога была скользкой и женщина, сидевшая за рулем, видимо, не справилась с управлением.