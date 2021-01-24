ГИБДД Башкирии выступила с обращением к жителям республики из-за снегопада

На участках, где возможны аварии, дежурят экипажи ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за ухудшения погодных условий ГИБДД Башкирии обратилась к жителям республики. Автовладельцев просят быть максимально осторожными на дорогах, снизить скорость движения, увеличить дистанцию и боковой интервал.

Глава Госавтоинспекции республики Динар Гильмутдинов сообщил, что из-за снегопадов и плохой видимости на трассах дорожная полиция перешла на усиленный вариант несения службы: на участках, где возможны аварии, дежурят экипажи ДПС, готовые оказать помощь.

Напомним, по прогнозам синоптиков, обильные снегопады и заносы будут наблюдаться в регионе в ближайшие дни.