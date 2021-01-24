Следком рассказал подробности гибели женщины на турбазе в Башкирии

Канатную дорогу изъяли, чтобы проверить, соответствует ли она требованиям закона Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет по Башкирии уточнил обстоятельства несчастного случая на турбазе в Туймазинском районе, произошедшего в конце декабря 2020 года. 46-летняя женщина получила тяжелые травмы, врезавшись в дерево во время спуска по самодельной канатной дороге. Как сообщили в Следкоме, пострадавшую увезли в больницу. Врачи три дня сражались за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными - она скончалась.

Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Сейчас идет расследование: опрашиваются очевидцы трагедии, работники базы и руководство. Канатную дорогу изъяли, чтобы проверить, соответствует ли она требованиям закона.