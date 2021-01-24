Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Следком рассказал подробности гибели женщины на турбазе в Башкирии

Врачи три дня боролись за жизнь пострадавшей, но оказались бессильны
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Канатную дорогу изъяли, чтобы проверить, соответствует ли она требованиям закона

Канатную дорогу изъяли, чтобы проверить, соответствует ли она требованиям закона

Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет по Башкирии уточнил обстоятельства несчастного случая на турбазе в Туймазинском районе, произошедшего в конце декабря 2020 года. 46-летняя женщина получила тяжелые травмы, врезавшись в дерево во время спуска по самодельной канатной дороге. Как сообщили в Следкоме, пострадавшую увезли в больницу. Врачи три дня сражались за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными - она скончалась.

Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Сейчас идет расследование: опрашиваются очевидцы трагедии, работники базы и руководство. Канатную дорогу изъяли, чтобы проверить, соответствует ли она требованиям закона.

ЧП