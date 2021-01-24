Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 173

На 24 января заболевшими covid-19 в регионе числятся 23074 человека Фото: ИВАНОВА Диана

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Башкирии преодолело очередную тысячную отметку. На 24 января заболевшими covid-19 в регионе числятся 23074 человека.

В региональном Минздраве сообщили о еще двух смертях от новой инфекции. Личности погибших не раскрываются. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в республике - 173 человека.

По уточненным данным, переболели и выздоровели за период пандемии 17387 жителей Башкирии, при этом 53 человека - за последние сутки. В больницах региона продолжают лечение 547 пациентов, 4967 человек болеют в легкой форме, поэтому лечатся амбулаторно.