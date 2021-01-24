Жительница Башкирии ударила ножом возлюбленного за обвинения в измене

Мужчину доставили в больницу, где его подлатали врачи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Башкирии закатил сцену ревности своей подруге и чуть не лишился жизни. Инцидент произошел на днях в Сибае. 59-летний мужчина пришел домой пьяным, в квартире его ждала возлюбленная, которая тоже была в подпитии. У сибайца возникли вопросы, где проводила время его половинка и в чьей компании. Он учинил своей даме допрос, та пыталась оправдаться, но мужчина лишь распалялся. Обстановка накалилась, женщина схватила кухонный нож и вонзила его в благоверного.

В МВД по Башкирии рассказали, что мужчину с ранением доставили в больницу, от врачей полиция и узнала о поножовщине. Решается вопрос, о возбуждении уголовного дела.