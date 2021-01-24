«Ну вот и смерть твоя пришла!»: парень из Башкирии зарубил соперника косой

Убийцу приговорили к девяти годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Башкирии косой зарубил парня, который обижал его. На скамье подсудимых оказался местный житель Артур (здесь и далее имена изменены), который зарубил приятеля косой. Причиной поступка стали ревность, обида и так называемый «буллинг».

Несколько лет назад подсудимый встречался с местной жительницей Кариной, в 2015 году они расстались. В 2019 году Карина стала встречаться с другим мужчиной - Фанилем, а в 2020 году они стали жить втроем дома у Артура.

История могла бы быть похожей на классическую историю жизни Маяковского, Лилии и Осипа Брик, если бы не несколько важных отличий. Во-первых, объединяла всех троих не любовь к чему-то высокому, а любовь к выпивке. Во-вторых, будущая жертва преступления, тот самый Фаниль, целыми днями унижал и оскорблял хозяина дома, Артура. Как следует из показаний подсудимого, Фаниль называл Артура «теленком», «лохом» и регулярно посылал за водкой. А сам в это время проводил время с Кариной — бывшей женщиной Артура.

Все это вкупе и привело к тому, что Артур решил убить Фаниля. Он достал косу из сарая, подошел к своей жертве, сказал ему «Ну вот и смерть твоя пришла», и нанес несколько смертельных ударов. Примечательно, что погибший в этот момент лежал вместе с Кариной на диване. Девушке, к слову, убийца также случайно нанес удар косой.

Убийцу приговорили к девяти годам колонии строгого режима.