Новосибирские нейрохирурги спасли пациентку из Башкирии

Скриншот репортажа телеканала «Вести-Новосибирск»

Медика-нейрохирургам из Новосибирска удалось удалить сложную опухоль в голове пациентки из Башкирии. Местные врачи отказались от операции, поскольку не были уверены в ее успехе. 54-летней женщине пришлось лететь в Сибирь.

- Сложность была в том, что опухоль распространялась на оба полушария. Она затрагивала зоны, отвечающие за речь, эмоции, внимание и многое другое, - приводит слова нейрохирурга Сергея Чернова телеканал «Вести-Новосибирск».

Сама операция продлилась пять с лишним часов. Размер опухоли был действительно большим — размером с визитку. К счастью, медикам удалось завершить операцию без единой ошибки уже через неделю женщина сможет вернуться в Башкирию, где ей предстоит продолжить лечение.