Уфимец Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

Для уфимского спортсмена это уже 13-я золотая медаль в карьере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В польском Гданьске продолжается чемпионат Европы по шорт-треку. Вчера, 23 января, медали разыгрывались на дистанции 1500 метров. Победу с результатом в 2 минуты и 18,384 секунды одержал россиянин Семен Елистратов. Серебро завоевали Денис Айрапетян, бронзу в Нидерланды увозит Шинки Кнегт.

Для уфимского спортсмена это уже 13-я золотая медаль в карьере. Свой первый чемпионат Европы Елистратов выиграл еще в 2013 году. В послужном списке Семена также есть золотая медаль чемпионата мира в Москве (2015 год) и золото Олимпиады в Сочи.

- В свои 30 лет наш парень уже заслуженный мастер спорта, многократный чемпион, - поздравил Елистратова глава Башкирии Радий Хабиров. - Тренирует Семена с самого детства Андрей Максимов. Андрей Иванович также воспитанник башкирского спорта, и это помогает ему готовить спортсменов высокого уровня.