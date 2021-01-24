Юная уфимка стала жертвой преступника прямо на своем дне рождения

Уфимка подала заявление о краже в полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование дня рождения завершилось для 22-летней жительницы Уфы походом в полицию. У девушки похитили ее iPhone 7.

Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, молодежь гуляла в ночь с 19 на 20 января в арендованном коттедже под Уфой. Утром 20 января именинница обнаружила, что ее айфон разрядился. Девушка положила телефон заряжаться в гостиной, а сама отвлеклась. Когда гаджет ей вдруг понадобился, обнаружилось, что в гостиной его уже нет.

Весь день девушка пыталась найти айфон, а вечером, потеряв надежду вернуть его самостоятельно, обратилась в полицию. Заявление уфимки приняли, поисками телефона займутся правоохранители.