Житель Башкирии попал в больницу после лобового ДТП под Волгоградом

Сразу трое участников ДТП оказались на больничных койках Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Башкирии попал в серьезную аварию в Волгоградской области. Утром 22 января 46-летний мужчина на своем автомобиле «Шевроле Авео» ехал по федеральной трассе в Камышинском районе. На 535 километре дороги на него со встречной полосы вылетел «ВАЗ-217030»: 25-летний водитель отечественной машины предпринял неудачную попытку обгона - последовало лобовое столкновение.

В результате сразу трое участников ДТП оказались на больничных койках. Как уточнили в областном главке МВД, травмы разной степени тяжести получили оба водителя и 27-летний пассажир ВАЗа.