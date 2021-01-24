Сильные осадки ожидаются в Башкирии - синоптики

В начале следующей недели в республике ожидаются снег с дождем, метели и снежные заносы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни сразу в трех федеральных округах России прогнозируют сложные погодные условия с обильными осадками. Метели и снегопады обрушатся на Южный, Уральский и Приволжский федеральные округа.

Как сообщил ТАСС Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, особенно сильно непогода ударит по Башкирии. В начале следующей недели в республике ожидаются снег с дождем, метели и снежные заносы.

Отметим, что ухудшение погоды начнется в Башкирии уже сегодня, 24 января. Так, в Уфе прогнозируют мокрый снег, снежный накат и гололедицу. Температура воздуха днем приблизится к нулевой: -1,-3 градуса.