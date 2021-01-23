На башкирский турбазе при спуске по канатной дороге погибла женщина

Женщина ударилась о дерево при спуске по канатной дороге Фото: Андрей АБРАМОВ

На территории башкирской турбазы в Туймазинском районе при спуске по канатной дороге погибла женщина. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительной информации, инцидент произошел в начале 2021 года. В лесном массиве гостья турбазы спускалась по самодельной канатной дороге и в какой-то момент ударилась о дерево. Полученные в результате этого травмы оказались смертельными – женщина скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. За несчастный случай могут наказать руководительницу турбазы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.