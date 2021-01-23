«Сижу, радуюсь»: Хабиров записал видео из своего кабинета

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В Башкирии может появиться сеть малых нефтяных компаний. Сегодня , 23 января, глава республики Радий Хабиров встретился с представителями одной из них. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Руководитель региона записал видео, на котором он, сидя в кабинете Белого дома, держит в руках колбу с нефтью.

– У меня в руках нефть. А все потому, что я на сегодня, на субботу, запланировал встречу с очень интересными людьми, нашими земляками. Они - организаторы малой нефтяной компании. И отличается нефть в моих руках от всей нефти, которую мы уже с вами видели, тем, что ее добыла наша малая нефтяная компания, – говорит Хабиров на видео.

Он отметил, что небольшие организации нефтяников могут «дать дополнительный приток экономике» региона.

– И вот эта колба у меня на столе теперь будет стоять. Как символ этой, первой ласточки по созданию в нашей республике сети малых нефтяных компаний, – добавил глава республики. – Сижу, радуюсь, честно говоря.