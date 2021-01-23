Пропавшая без вести жительница Башкирии, труп которой нашли в заброшенном детсаду, была убита

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Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что числившаяся пропавшей без вести жительница Белебеевского района Башкирии, тело которой обнаружили в заброшенном детсаду, была убита. По предварительным данным, ей перерезали горло. Подозреваемый уже задержан.

Напомним, 60-летняя Раиса Леонова из деревни Веровка пропала без вести еще в рождество. 14 января ее стали активно искать. Мертвое тело впоследствии было найдено – в подвале заброшенного детского сада.

Сотрудники полиции направили труп на судмедэкспертизу. Специалисты установили, что смерть женщины была насильственной и наступила «в результате резаной раны шеи с повреждением правой общей сонной артерии и яремной вены, осложнившейся кровопотерей».

Уголовный розыск уже нашел подозреваемого – это безработный односельчанин Леоновой. Ему 38 лет. Ранее мужчина уже привлекался к «уголовке» – за воровство и грабеж. В отделе МВД он дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Суд отправил подозреваемого под стражу.