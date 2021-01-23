На путепроводе над проспектом Салавата Юлаева в Уфе демонтировали 15 балок из 20

фото: ufacity.info

В Уфе на путепроводе по улице Заки Валиди над проспектом Салавата Юлаева демонтированы 15 балок из 20. Об этом 23 января проинформировала мэрия.

В администрации добавили, что работа на реконструируемом объекте идет круглосуточно и в две смены. Там трудятся 30 человек и задействовано 12 единиц техники. Демонтаж пролетных балок проходит только в ночное время. Поэтому ремонтируемый участок проспекта Юлаева перекрывается с 0:00 до 5:00. Это ограничение будет длится до 25 января включительно.

– Днем вырубаются деформационные швы между балками, бурятся скважины для новых опор с погружением в них свайных каркасов и бетонированием, а также вывоз строительного мусора, – добавили в власти города.

Напомним, реконструкция путепровода должна завершиться осенью. В 2022 году будет закончена работа по ремонту съездов на развязке.