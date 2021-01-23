В Башкирии после пожара в жилом доме обнаружили труп мужчины

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 23 января, в одном из жилых домов деревни Кулушево Кармаскалинского района произошел пожар. МЧС сообщает об одном погибшем.

Огонь в бревенчатом доме, облицованном кирпичом, вспыхнул около 10 часов утра. Когда пожарные прибыли на место, здание горело на площади в 80 «квадратов». В тушении участвовали как спасатели из аварийного ведомства, так и добровольцы из соседних сельсоветов.

После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили в доме труп 60-летнего мужчины. Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются дознаватель и следственно-оперативная группа.