Уфа вошла в десятку городов России с самым подорожавшим жильем в новостройках

В среднем по России рост цен составил почти 14%

Уфа вошла в десятку городов-миллионников России с самым подорожавшим жильем в новостройках. Рост цен на квартиры по итогам 2020 года вырос в башкирской столице на 15,2%. Об этом сообщил ТАСС.

В первую тройку рейтинга вошли Казань (+21,6%), Санкт-Петербург (+21,5%) и Челябинск (+21%). Уфа расположилась на шестой строчке, после Краснодара (+20,2%) и Волгограда (+17,4%).

В среднем по России средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья выросла на 13,9% – до 75,5 тысячи рублей. Эксперты связывают это с ажиотажным спросом, разгоревшимся в 2020 году.