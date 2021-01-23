В Башкирии дальнобойщик захотел воспользоваться секс-услугами и «попал» на 10 тысяч рублей

В полиции было возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В Туймазинском районе Башкирии дальнобойщик захотел воспользоваться секс-услугами и оказался жертвой мошенников. Об этом сообщило региональное МВД.

Мужчина из Набережных Челнов, проезжая мимо города Туймазы, решил поискать девушку для интима. В одной из групп в социальной сети он наткнулся на заманчивое предложение одной барышни и списался с ней. Она попросила предоплату – 10 тысяч рублей. Клиент перевел деньги со своего мобильного банка, после чего девушка попросту перестала ему отвечать и заблокировала.

В итоге дальнобойщику пришлось обратиться в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.